العاهل الأردني: دولة فلسطينية وعاصمتها القدس أساس للسلام في المنطقة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ضرورة تسوية القضية الفلسطينية ضمن إطار حل شامل يحقق قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وشدد العاهل الأردني وميركل خلال لقائهما اليوم الخميس في عمان، على ضرورة إيجاد حل سريع للأزمة السورية، مؤكدين أن الأردن وألمانيا أعضاء في اللجنة المصغرة لإيجاد حل سياسي في سوريا.

من جانبها، ثمنت ميركل جهود الأردن باستقباله مليون لاجئ سوري منهم 200 ألف طفل يتلقون التعليم داخل المملكة الهاشمية.

وبشأن الملف النووي الإيراني، قالت المستشارة الألمانية إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات لمواجهة "نزعات إيران العدوانية" في الشرق الأوسط.

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وأكدت ميركل أهمية "الحفاظ على اتفاقية النووي مع إيران رغم الممارسات الخاطئة التي تقوم بها إيران في سوريا و تحديدا قرب الحدود السورية".

ووصلت المستشارة الألمانية إلى عمان مساء الأربعاء في زيارة رسمية، يرافقها وفد يضم عددا من البرلمانيين، ورجال الأعمال الألمان.

ومن المقرر أن تلتقي ميركل كذلك بعدد من الجنود الألمان المتمركزين في المملكة، في إطار عمليات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

المصدر: وكالات