لماذا ينتظر المصريون صافرة الباخرة السودانية قرب "السد العالي"؟

ينتظر معظم المصريين عند رصيف محطة قطار "السد العالي"، إحدى أقدم محطات القطار وآخر محطة سكة حديد في مصر، بالقرب من ميناء السد العالي بأسوان، صافرة الباخرة القادمة من السودان بشغف.

وتحمل الباخرة معها التجار والبضائع من السودان لتنعقد "سوق الأربعاء" والتي تعتبر ملتقى تجاريا ومنطقة تجارة حرة مصرية - سودانية، في مكانها وزمانها كل أسبوع يجتمع فيها أبناء وادي النيل على رصيف محطة القطار.

وتعقد السوق كل أربعاء وهو موعد وصول الباخرة ليبدأ التجار السودانيون وبعض المصريين بعرض بضائعهم، حيث تمثل السوق أول نقطة تجارة حرة بين البلدين صنعتها المصادفة.

ومن أشهر هذه المنتجات تداولا "الحنة والعطور والصبغة والمشروبات السودانية، والمشتري يسعى للحصول على السلعة بأقل من سعرها."

المصدر: "المصري اليوم"