انخفاض البيتكوين بعد حادثة قرصنة

تراجعت أسعار العملات الرقمية الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان منصة للتداول بهذه العملات تعرضها لقرصنة وسرقة لعملات بقيمة 30 مليون دولار.

وقالت "بيتمب"، وهي منصة كورية جنوبية للتداول بالعملات الرقمية، إنها أوقفت العمل اليوم مؤقتا، بعد تعرضها لعملية سرقة عملات بقيمة 30 مليون دولار، لكن المنصة، طمأنت عملاءها، بأن ما تمت سرقته سيتم تغطيته من احتياطات خاصة، كانت قد خصصت لمثل هذه الحالات.

وبعد الإعلان عن القرصنة، هبطت عملة الـ"بيتكوين" بنسبة 1.73% إلى 6621 دولارا، فيما تراجعت عملة "إثيريوم" بنسبة 2.3% إلى 520.6 دولار.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها منصة تداول للعملات الرقمية للقرصنة، إذ سبق وتعرضت منصات أخرى خلال العامين الجاري والماضي.

وفي يناير الماضي، أعلنت شركة "Coincheck" اليابانية عن سرقة قراصنة لحوالي 530 مليون دولار من المستخدمين المتداولين في منصتها.

وحذرت عديد البنوك المركزية حول العالم، بما فيها بنوك مركزية عربية، من التعامل بالعملات الرقمية، لما لها من مخاطر على أموال المستثمرين فيها.

ولا تملك هذه العملات رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

المصدر: "الأناضول"

فريد غايرلي