الأسهم الأمريكية تهبط مع احتدام النزاع التجاري الأمريكي الصيني
Reuters
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تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين مع احتدام النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن ردت بكين على الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وانخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي في بداية التعاملات بواقع 208.44 نقطة إلى 24882.04 نقطة، فيما هبط المؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بواقع 18.55 نقطة ليسجل 2761.11 نقطة.
أما المؤشر "ناسداك" المجمع فقد تراجع بواقع 53.82 نقطة ما نسبته 0.69% إلى 7692.55 نقطة.
المصدر: "رويترز"
فريد غايرلي
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