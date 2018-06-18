مصر.. الإعلان عن اكتشاف جديد للغاز

أعلنت شركة "إس دي إكس انيرجي" عن اكتشاف جديد للغاز في بئر SD-4X بامتياز جنوب الدسوق في مصر.

ووفقا لتقرير نشره موقع الشركة اليوم الاثنين، فقد تم حفر البئر على عمق 7806 قدم، ويتوقع أن ينتج 89 قدما من دفع الغاز الطبيعي التقليدي في حقل أبو ماضي.

وبشكل ملحوظ، قالت الشركة إن البئر قد تم التنبؤ بها وأن لها جودة مماثلة للبئر الأولى لكنها كانت أكثر سماكة.

وقال بول ويلش، الرئيس التنفيذي للشركة: "نحن نشعر بحماس كبير نتيجة اكتشاف حقل جنوب دسوق اليوم"

وأضاف: "سنقوم الآن بتسريع نشاطنا في المنطقة، ونعتزم الإنتاج في كل من منطقتي جنوب الدسوق وابن يونس قبل نهاية العام 2018"

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في حقل SD-4X في الربع الأخير من العام الجاري.

المصدر: sdxenergy