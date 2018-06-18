شركة طيران روسية بصدد إطلاق رحلات إلى العراق

حصلت شركة الطيران الروسية الخاصة "Red Wings" على الموافقة اللازمة لتنفيذ رحلات طيران بين موسكو وبغداد، بحسب بيان صادر عن اتحاد الطيران المدني الروسي.

وقال البيان اليوم الاثنين إن "سفارة جمهورية العراق في روسيا أبلغت وزارة الخارجية الروسية بأن وزارة النقل العراقية لا تعارض تنفيذ شركة "Red Wings" رحلة طيران واحدة في الأسبوع بين موسكو وبغداد".

واستأنفت رحلات الطيران بين العاصمتين الروسية والعراقية في سبتمبر الماضي بعد انقطاع دام 13 عاما، لأسباب أمنية.

و"Red Wings" شركة طيران تتخذ من مطار دوموديدوفا في العاصمة موسكو مقرا لها، وتمتلك الشركة أسطول طائرات من طراز "تو-204" وأيرباص "أيه 320" و"أيه 321".

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي