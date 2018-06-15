لماذا تتوعد الصين الولايات المتحدة؟

توعدت بكين واشنطن برد سريع في حال تضرر مصالحها، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة خمسين مليار دولار.

وأدلى قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بتلك التصريحات خلال إيجاز صحفي اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يعلن ترامب التفاصيل في وقت لاحق اليوم، وستتضمن اللائحة 800 فئة من المنتجات، بعد أن كانت اللائحة في وقت سابق تضم 1300 فئة، وذلك بحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية ومصدر بالصناعة على علم بتفاصيل القائمة.

وكان ترامب قد هدد برفع قيمة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى نحو 150 مليار دولار، حيث يطالب البيت الأبيض بخفض العجز التجاري بما يقارب 200 مليار دولار مع العملاق الآسيوي، إذ بلغ العام الماضي نحو 375 مليار دولار لصالح الصين.

وفي مارس الماضي، أقرت الولايات المتحدة مرسوما يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية وقيود استثمارية على الصين تصل إلى 60 مليار دولار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي