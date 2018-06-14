مصر.. زيادة جديدة في إنتاج الغاز

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، الخميس إن مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز من حقلها العملاق ظُهر الواقع في البحر المتوسط ليصل إلى نحو 1.750 مليار قدم مكعبة يوميا في أغسطس المقبل.

وذكر الملا في بيان صحفي أنه تم الانتهاء من "تشغيل الوحدة الثالثة من محطة معالجة الغازات لمشروع حقل ظُهر"، مشيرا إلى أن معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي زادت إلى حوالي 6 مليارات قدم مكعبة يوميا.

واكتشفت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" حقل ظُهر في 2015، ويحتوي الحقل على احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا، وتتطلع لوقف الاستيراد بحلول 2019، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي.

يشار إلى أن إنتاج مصر من الغاز بلغ في مايو الماضي قرابة 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي