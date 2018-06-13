موسكو تعلن عن شرطها لمد "السيل التركي" إلى أوروبا

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استعداد بلاده لمد أنبوب غاز "السيل التركي" من روسيا إلى أوروبا، شرط حصول موسكو على ضمانات الجانب الأوروبي.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "هناك مشروع مهم لدول غرب البلقان وهو "السيل التركي"، ونحن على استعداد للتعاون في إطار هذا المشروع. وإذا كانت دول الاتحاد الأوروبي مهتمة بالحصول على الغاز عبر خط الأنابيب هذا، فعليها تقديم ضمانات مطلقة تتبناها المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي".

"السيل التركي"، هو مشروع يتضمن مد أنبوبين بطاقة ضخ إجمالية تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، أحدهما مخصص للسوق التركية، والثاني للمستهلكين الأوروبيين، فيما تشترط موسكو لإتمام المشروع الحصول على ضمانات أوروبية قبل الشروع في تنفيذه.

ومن المقرر أن يبدأ ضخ الغاز عبر الأنبوب المخصص للمستهلكين في تركيا قبل نهاية العام القادم.

المصدر: "تاس"

فريد غايرلي