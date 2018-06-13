ما سيدور بين بوتين وولي العهد السعودي خلال افتتاحية كأس العالم؟

سيبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوضاع في سوق النفط خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخميس، الذي يزور موسكو للمشاركة في مراسم افتتاح كأس العالم 2018.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء بأن الرئيس الروسي سيبحث مع ولي العهد السعودي قضايا مرتبطة باتفاق خفض الإنتاج "أوبك+"، المبرم في نهاية 2016 بين منتجين من داخل منظمة الدول المصدرة للبترول وخارجها.

وأوضح بيسكوف، بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي"، أن مسألة خروج روسيا من الاتفاق لن يتم بحثها خلال اللقاء المرتقب، الذي سيعقد غدا، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان لمتابعة المباراة الافتتاحية بين فريقي روسيا والسعودية.

ويأتي ذلك في وقت يجتمع فيه المنتجون المشاركون في اتفاق "أوبك+" بقيادة روسيا والسعودية يومي 22 و23 يونيو لبحث الاتفاق، الذي ينتهي بنهاية العام الجاري والقاضي بخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل في اليوم.

ونجحت الدول المشاركة في الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع عام 2017، في رفع أسعار الذهب الأسود من 20 دولارا للبرميل سجلتها في مطلع العام 2016، إلى مستوى 76 دولارا بلغتها خلال شهر يونيو الجاري.

من جهتها كشفت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق أن روسيا تنوي اقتراح رفع إنتاج النفط على الدول الأعضاء في "أوبك +" إلى مستواه في أكتوبر 2016، والذي يعد نقطة ارتكاز للاتفاق.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي