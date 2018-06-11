مصر تعدل أسعار الكهرباء

أكد وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار محدودي الدخل من المواطنين، في خطتها لتعديل أسعار الطاقة في إطار الرفع التدريجي للدعم عن الكهرباء حتى 2021.

وقال شاكر إن "الزيادة الجديدة لن تكون مفزعة بالنسبة للمواطن ولن تكون هناك مضايقة لأحد من الأسعار الجديدة".

وأضاف: "خفض دعم الكهرباء بنسبة 47 % في موازنة العام المالي المقبل سيشمل شرائح الاستهلاك كافة".

وأشار الوزير إلى أنه سيعقد الثلاثاء مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة للإعلان عن خطة رفع الدعم، وإنجازات قطاع الكهرباء خلال العام الماضي وخطتها للعام المالي الجديد.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة غدا، أسعار الكهرباء الجديدة للشرائح السبع في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيا حتى 2021.

وأقر مجلس الوزراء أسعار شرائح الكهرباء والزيادات الجديدة المقررة.

المصدر: اليوم السابع