إيران تجر "بوينغ" الأمريكية إلى المحاكم الدولية

تعتزم طهران مقاضاة شركة الطائرات الأمريكية "بوينغ" بعد انسحابها من اتفاقية كانت قد أبرمتها مع إيران لتزويدها بـ 100 طائرة جديدة.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، جعفر زاده، لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت: "بحكم وجود عقد قانوني بيننا، فسنلجأ إلى القانون، لدي شرط جزائي ضمن العقد الموقع بين الشركات الإيرانية وبوينغ، سنعتمد عليه في تحركنا القضائي".

وأضاف المسؤول الإيراني خلال حديثه مع الوكالة الروسية: "سنتحرك بشكل قانوني، ولن نضيع أي فرصة في هذا المجال".

وأبرمت طهران بعد رفع العقوبات الأمريكية عنها في مطلع العام 2016 بموجب الاتفاق النووي، صفقة مع "بوينغ" تقوم بموجبها الشركة الأمريكية بتزويد إيران بطائرات جديدة، لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعودة العقوبات على طهران، قررت "بوينغ" عدم تسليم إيران أي طائرة.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي