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بوتين وشي يتفقان على تعزيز حضور الروبل واليوان في المبادلات التجارية

مال وأعمال

بوتين وشي يتفقان على تعزيز حضور الروبل واليوان في المبادلات التجارية
Sputnik
بوتين وشي يتفقان على تعزيز حضور الروبل واليوان في المبادلات التجارية
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تعتزم روسيا والصين تعزيز دور العملات الوطنية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطوير التعاون في مجالات أخرى كأنظمة الدفع الإلكتروني والتأمين.

وجاء إعلان الجانبين هذا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ في بكين اليوم الجمعة.

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كما أعلن الرئيسان أن موسكو وبكين تعتزمان تعزيز التعاون في إطار المؤسسات الإنمائية، وجذب التمويل اللازم لتحديث البنية التحتية في البلدين، ومواجهة الإجراءات الحمائية في التجارة، والحفاظ على منظمة التجارة العالمية وتعزيزها، باعتبارها المنظومة المركزية للتجارة متعددة الأطراف.

وذكر الجانبان في البيان أنهما يعتزمان تعزيز التعاون في مجال المحاسبة المالية لتوفير الظروف المناسبة لإصدار السندات الدولية، وزيادة التعاون في مجال موارد الطاقة.

ووصل الرئيس الروسي اليوم السبت إلى الصين في زيارة دولة على جدولها اجتماع قمة مع نظيره الصيني، وحضوره قمة منظمة شانغهاى للتعاون في مدينة تشينغداو يومي السبت والأحد.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي

 

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