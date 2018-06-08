روسيا والصين تبرمان جملة قياسية من اتفاقات الطاقة النووية

وقعت موسكو وبكين اليوم الجمعة على حزمة من الاتفاقات الإستراتيجة التي ترسم الاتجاهات الرئيسية لتطوير التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية للعقود القادمة.

وأبرم البلدان 4 اتفاقات بالأحرف الأولى في إطار اجتماع القمة الذي عقد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينغ بينغ اليوم في بكين.

وتعد حزمة الاتفاقات التي وقع عليها عن الجانب الروسي المدير العام لشركة "روس آتـوم" أليكسي ليخاتشيوف، وعن الجانب الصيني رئيس إدارة الطاقة الصينية نور بيكر، الأكبر في تاريخ تعاون البلدين في الطاقة الذرية للأغراض السلمية، إذ تشمل مشاريع قائمة على التكنولوجيا المتطورة لا نظير لها في الصناعة النووية العالمية.

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وبين الاتفاقات الموقعة:

اتفاقية إطار لتشييد المفاعلين السابع والثامن في محطة "تيانوان" للطاقة الكهرذرية باستطاعة 1200 ميغاواط لكل منهما.

اتفاقية إطار لتوريد معدات وآليات الإنشاءات لتشييد مفاعل نووي على الأراضي الصينية يعمل بالنيوترونات السريعة باستطاعة 600 ميغاواط.

اتفاقية إطار لتشييد محطة "سيودابو" للطاقة الكهرذرية في الصين بمفاعلين يعملان بالماء المضغوط باستطاعة 1200 ميغاواط لكل منهما.

عقد لتزويد الصين بالنظائر المشعة اللازمة للمفاعلات المنتظر تشييدها.

ووصل الرئيس الروسي اليوم السبت إلى الصين في زيارة دولة على جدولها اجتماع قمة مع نظيره الصيني، وحضوره قمة منظمة شانغهاى للتعاون في مدينة تشينغداو يومي السبت والأحد.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي