الرئيس الصيني: بوتين صديقنا "الأول" وتعاوننا مع روسيا استراتيجي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جينغ بين، أن التعاون بين موسكو وبكين قوي واستراتيجي، ووقعا، عقب لقائهما في بكين، إعلانا مشتركا حول العلاقات بين البلدين.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد بعد مراسم التوقيع على الإعلان وعدد من الاتفاقات الخاصة بالتعاون بين البلدين، أعلن شي جين بينغ أنه سيمنح بوتين، في إطار "فعالية خاصة"، ولأول مرة في تاريخ الصين، وسام الصداقة.

وأوضح شي جين بينغ أن هذا الوسام يمثل أرفع جائزة دولة في الصين تمنح للشخصيات الأجنبية.

وأضاف: "الرئيس بوتين صديقنا، ويحظى باحترام الشعب الصيني ويقدم إسهاما رائعا في تطوير العلاقات الروسية الصينية وتعزيز الصداقة بين شعبينا".

وأعلن الرئيس شي جين بينغ أنه أجمع مع بوتين على أن "علاقة التعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين قوية ومستقرة".

من جانبه، أكد بوتين أن "المحادثات الروسية الصينية جرت في أجواء بناءة وفعالة، وتم خلالها بحث الدائرة الكاملة للقضايا الحيوية المتعلقة بالحالة الراهنة للعلاقات الثنائية وآفاقها".

وأشار بوتين إلى أن "التعاون بين روسيا والصين يحمل طابعا استراتيجيا قائما على مبادئ مساواة الحقوق وحسن الجوار والثقة المتبادلة".

وأعلن بوتين أن الجانب الروسي يتوقع مشاركة شي جين بينغ في المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك في 11-13 سبتمبر المقبل بصفة الضيف الأرفع.

على صعيد آخر، شدد الرئيس الروسي على أن بحثه القضايا الدولية مع نظيره الصيني "أظهر أن مواقف البلدين من الملفات الدولية والإقليمية الكثيرة متطابقة أو قريبة".

وأشار في هذا السياق إلى سعي روسيا والصين لإحلال السلام في كوريا الشمالية وآسيا الشمالية الشرقية بشكل عام، معتبرا أن عملية التفاوض، التي بدأت مؤخرا بين الكوريتين، "تجري بالتوافق مع منطق خارطة الطريق الروسية الصينية للتسوية في شبه الجزيرة الكورية"، كما اعتبر أن الاتصالات الأخيرة بين موسكو وبيونغ يانغ تؤكد استعداد سلطات كوريا الشمالية "لعمل بناء".

المصدر: وكالات