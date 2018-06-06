السعودية تكشف عن حجم استثماراتها في مصر

كشفت السفارة السعودية في القاهرة اليوم الأربعاء عن حجم استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر، والتي استحوذت على ربع الاستثمارات العربية في هذا البلد.

وكتبت السفارة في تغريدة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن استثمارات المملكة في مصر بلغت 6.1 مليار دولار، وشكلت 27% من إجمالي الاستثمارات العربية.

في المقابل بلغ حجم الاستثمارات المصرية في المملكة 1.1 مليار دولار.

2.3 مليار دولار حجم ارتفاع #التبادل_التجاري بين #المملكة و #مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغت استثمارات المملكة في مصر 6.1 مليار دولار بنسبة 27% من إجمالي الاستثمارات العربية بينما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في المملكة 1.1 مليار دولار. pic.twitter.com/8yAL9bUnUN — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) 5 июня 2018 г.

كذلك أعلنت السفارة عن زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. وذكرت أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية ارتفع خلال الفترة المذكورة بواقع 2.3 مليار دولار.

المصدر: "السفارة السعودية بمصر"