"Iran air": سنتسلم 11 طائرة ركاب من "إيرباص" و"إيه تي آر"

أعلنت المديرة التنفيذية لشركة الخطوط الجوية الإيرانية "Iran air" أن الشركة تترقب استلام 8 طائرات من طراز "تيربوبراب ATR " و3 طائرات إيرباص.

وأوضحت فرزانة شرفبافي في اجتماع اتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا" في سيدني، أن الشركة تترقب استلام تلك الطائرات قبل نهاية عام 2018.

وكان مستشار وزير الطرق الإيراني لشؤون العقود الدولية، أصغر فخرية كاشان، قد كشف عن اتفاق مع شركة "إيه تي آر" لتسليم "Iran air" طائرات ركاب قبل سريان الحظر الأمريكي مجددا.

وأكدت فخرية كاشان إرسال خطابات لشركتي "إيرباص" و"بوينغ" بخصوص تسليم الطائرات في إطار الصفقات المبرمة ما بعد الاتفاق النووي دون أن يكشف تفاصيل.

يذكر أن شركة "Iran air" أبرمت بعد سريان الاتفاق النووي عام 2016، 3 عقود لشراء طائرات ركاب شملت 120 طائرة إيرباص، و20 طائرة إيه تي آر، و80 طائرة بوينغ، وتسلمت 8 طائرات "إيه تي آر" و3 طائرات إيرباص حتى الآن، في الوقت الذي بات تواجه تلك العقود تحديات بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض الحظر على إيران.

المصدر: وكالة فارس