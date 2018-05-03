روسيا تتعافى من "الإدمان" على النفط

أظهرت بيانات رسمية زيادة صادرات روسيا من المنتجات غير النفطية خلال العام الماضي بنحو الربع، في دلالة على خروج الاقتصاد الروسي من الحلقة النفطية وبدء تنوع مصادر دخله.

وأشار تقرير للبنك المركزي الروسي، اطلعت عليه صحيفة "إيزفيستيا" الروسية، أن صادرات المنتجات غير النفطية صعدت خلال 2017 بنسبة 22.7% لتصل إلى 133.8 مليار دولار.

وشدد التقرير على أن النصف الثاني من العام الماضي شهد زخما في زيادة الصادرات غير النفطية، وتوقع المركزي الروسي في تقريره استمرار هذا المنحى الإيجابي في عام 2018.

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وتدل زيادة الصادرات غير النفطية على أن الاقتصاد الروسي يبتعد بشكل تدريجي من الاعتماد على الخام، ويأتي ذلك بعد أزمة أسعار النفط، التي عصفت بالاقتصاد العالمي ما بين 2014 و2016، ما دفع الحكومة الروسية لاتباع سياسة تهدف إلى التقليل من الاعتماد على عائدات الذهب الأسود.

وبين المركزي الروسي أن المنتجات المعدنية والآلات والكيمائيات والمواد الغذائية والأخشاب تصدرت قائمة صادرات روسيا غير النفطية، لافتا بأن الأسواق الرئيسية للمنتجات الروسية هذه في 2017 كانت بلدان رابطة الدول المستقلة وشرق آسيا وأوروبا الغربية.

ويتوقع المركزي الروسي مضاعفة صادرات السيارات والمركبات الزراعية والسكك الحديدية ومنتجات الطائرات بنحو خمسة أضعاف بحلول عام 2025.

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يشار هنا إلى أن القطاع الزراعي الروسي شهد فورة خلال السنوات الماضية لتصل صادرات منتجاته إلى 29 مليار دولار، مرتفعة بنحو 16 ضعفا منذ عام 2000.

وتعتزم روسيا ضخ استثمارات لتطوير البنية التحتية للبلاد وتوسيع شبكة السكك الحديدية وزيادة قدرة الموانئ البحرية ومساحات التخزين، كل ذلك في إطار خطة تهدف للارتقاء بروسيا لتصبح في السنوات المقبلة دولة رائدة في المجال الزراعي والصناعي العالمي.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي