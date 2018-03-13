بوتين يتحدث عن سلاح روسيا الجديد!

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الفورة الزراعية، التي شهدتها روسيا في السنوات الأخيرة جعلت من الصادرات الزراعية أكثر ربحية للبلاد مقارنة بصادرات الأسلحة والمعدات العسكرية.

وجاء تصريح الرئيس بوتين على هامش مشاركته أمس الاثنين في منتدى زراعي بإقليم كرسنودار الروسي، وأوضح أن الصادرات الزراعية باتت تتجاوز صادرات الأسلحة بأكثر من الثلث، حيث تبلغ الصادرات السنوية للقطاع الزراعي للبلاد 28.8 مليار دولار، مقابل 15.6 مليار دولار لصناعة الدفاع.

وأضاف بوتين أن صادرات روسيا من المنتجات الزراعية والغذائية قفزت بنحو 16 مرة منذ عام 2000، وفي عام 2016 تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة للقمح في العالم، حيث ازدادت حصة البلاد من سوق القمح العالمي أربعة أضعاف، من 4% إلى 16%.

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كذلك أشار إلى أن روسيا تعتزم ضخ استثمارات لتطوير البنية التحتية للبلاد وتوسيع شبكة السكك الحديدية وزيادة قدرة الموانئ البحرية ومصانع التخزين، كل ذلك في إطار خطة تهدف للارتقاء بروسيا لتصبح في السنوات المقبلة دولة رائدة في المجال الزراعي والصناعي العالمي.

كما أكد الرئيس بوتين أن روسيا تستهدف تصدير منتجات غذائية صديقة للبيئة وذات جودة عالية، حيث تم حظر الكائنات والمنتجات المعدلة وراثيا منذ 2016.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي