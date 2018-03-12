اللحوم الروسية في السعودية وبوتين ينقل الامتنان للملك سلمان

فتحت السعودية أسواقها لواردات اللحوم الروسية، ما سيسهم في إعطاء زخم للتجارة بين البلدين، في خطوة جاءت نتيجة لمساعي قيادتي البلدين لإعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأعرب رئيس شركة "ميراتورغ"، فيكتور لينك، خلال مشاركته في منتدى زراعي يعقد في إقليم كراسندار الروسي بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن امتتنانه لدور الرئيس في هذه المسألة.

بدوره، قال بوتين إن الفضل في فتح سوق اللحوم السعودية أمام اللحوم الروسية يعود للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين.

وجاءت هذه الخطوة كإحدى نتائج زيارة العاهل السعودي إلى روسيا في أكتوبر الماضي، والتي أطلقت خلالها موسكو والرياض صناديق استثمارية وأبرمت مذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

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و"ميراتورغ" هي شركة تعتبر من كبرى الشركات المنتجة للحوم في روسيا وهي حاصلة على شهادة منتجات الحلال من المركز الدولي للمقاييس، وشهادات الحلال التابع لمجلس شورى المفتيين في روسيا.

ومن المتوقع أن تساعد هذه الخطوة على زيادة التبادل التجاري بين روسيا والسعودية، الذي لا يتماشى مع إمكاناتهما، وبلغ حجم التجارة بين البلدين، بحسب بيانات "ITC Trade"، في 2016 قرابة نصف مليار دولار، منها 350 مليون دولار هي صادرات روسيا إلى السعودية، مقابل واردات بواقع 140 مليون دولار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي