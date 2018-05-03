النفط ينخفض مع زيادة الإنتاج الأمريكي

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، بفعل زيادة نشاط شركات الخام الأمريكية، وترافق ذلك مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 10:31 بتوقيت موسكو، تراجعت أسعار عقود مزيج "برنت" العالمي بنسبة 0.01% إلى 73.35 دولار للبرميل، فيما هبطت أسعار عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.12% إلى 67.85 دولار للبرميل.

وجاء ذلك بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي بواقع 6.2 مليون برميل إلى إجمالي 435.6 مليون برميل أسبوعيا، كما زاد الإنتاج الأمريكي إلى مستوى قياسي جديد عند 10.62 مليون برميل يوميا.

على صعيد متصل، وصل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى بكين اليوم لإجراء محادثات تجارية، ما يهدئ من حدة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ويعمل على دعم أسعار النفط.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي