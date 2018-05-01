ملياردير مصري يضع نصف ثروته في الذهب

ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية، أن الملياردير المصري رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تيليكوم نجيب ساويرس وضع نصف ثروته البالغ حجمها حوالى 5.7 مليار دولار في الذهب.

وقال ساويرس في مقابلة مع تلفزيون وكالة بلومبرغ مساء أمس الاثنين، إنه يتوقع أن أسعار الذهب سترتفع من 1300 دولار للأونصة في الوقت الحالي إلى حوالى 1800 دولار خلال الفترة القادمة، محذرا العديد من كبار المستثمرين على مستوى العالم من هبوط أسعار الأسهم في البورصات العالمية .

وأضاف رجل الأعمال المصري: "الذهب هو الملجأ الآمن لعامة الناس في أوقات الأزمات، خاصة في وقتنا الراهن المليء بالأزمات الاقتصادية".

من ناحية أخرى تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إلى حوالى 1311 دولارا للأونصة لتسجل أدنى مستوياتها منذ 21 مارس الماضي مع صعود الدولار ليقترب من أعلى سعر له منذ 3 شهور ونصف الشهر بينما ينتظر المستثمرون معرفة اتجاه السياسة النقدية الأمريكية من خلال اجتماع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهاية هذا الأسبوع.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة