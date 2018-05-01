"سايبا" الإيرانية تصدر 150 ألف سيارة إلى العراق سنويا

أعلنت مجموعة "سايبا" الإيرانية لصناعة السيارات، نمو حجم صادراتها بـ11 في المئة خلال العام الماضي، ولغاية شهر مارس 2018، قياسا بنفس الفترة للعام السابق.

وقال مساعد الشؤون التصديرية والدولية في المجموعة محسن جوان: "الشركة تستحوذ على 80 في المئة من إجمالي صادرات السيارات الإيرانية".

وأكد جوان، أن "العراق وسوريا ولبنان وأذربيجان من أهم الأسواق المستوردة لسيارات "سايبا" في منطقة الشرق الأوسط"، مشيرا إلى "بدء تصدير هذه السيارات إلى مصر والجزائر وليبيا، واستمرار المفاوضات مع موريتانيا بهذا الخصوص".

وأضاف أن "الحصة التصديرية للشركة الإيرانية في السوق العراقية تبلغ 150 ألف سيارة، والسورية 50 ألفا، فيما بلغت حصتها في سوق السيارات في فنزويلا 15 ألف سيارة".

وأعلن موقع الشركة الإيرانية أن التقدم الحاصل في صادراتها، جاء بعد أن باعت في نيسان 2012 زهاء 1400 سيارة من نوعي "سايبا" و"تيبا" إلى العراق خلال 4 أشهر، و2400 قطة غيار فقط للسيارات التي صدرتها إلى العراق وفنزويلا خلال نفس الفترة.

المصدر: السومرية نيوز