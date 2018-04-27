المركزي الروسي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

قرر البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي والبالغ 7.25%.

وأشاد المركزي الروسي في بيان نشره على موقعه الرسمي بمعدل التضخم الراهن في البلاد، وقال إن "معدل التضخم السنوي يقبع عند مستوى متدني".

وقرار المركزي الروسي يتوافق مع استطلاعات للرأي أجرتها وكالة "نوفوستي" مع خبراء ومحللين اقتصادين، فقد استبعدوا جميعا إقدام المركزي على تقليص الفائدة في ظل تذبذب الأسواق وتراجع سعر صرف الروبل على خلفية التوترات الجيوسياسية.

وكان المركزي الروسي قد قرر خفض سعر الفائدة خلال اجتماع مجلس إدارته في أبريل الماضي من 7.5% إلى 7.25%، وبذلك يكون المركزي الروسي قد قلص سعر الفائدة للمرة الثانية في 2018.

وخلال العام الماضي، قلص المركزي الروسي سعر الفائدة 6 مرات، كان آخرها في 15 ديسمبر، وخفضها بـ0.5% إلى 7.75%.

وفي سوق العملات، لم يشهد سعر صرف الروبل تغيرا ملحوظا بعد قرار المركزي الروسي، فقد ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية بحلول الساعة 10:41 بتوقيت غرينيتش بواقع 13 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 62.59 روبل.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي