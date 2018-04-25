النفط يتراجع بفعل زيادة المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء عن أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام، الذي سجلته في الجلسة السابقة بفعل زيادة مخزونات الوقود والإنتاج في الولايات المتحدة.

وسجلت العقود الآجلة لخام "برنت" مستوى 73.71 دولار للبرميل في الساعة 06:55 بتوقيت غرينيتش بانخفاض نسبته 0.2% عن التسوية السابقة، وهو ما يقل نحو 1.8 دولار عن المستوى المرتفع المسجل في نوفمبر 2014 عند 75.47 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.2% أيضا إلى 67.58 دولار للبرميل.

وجاء الهبوط بعد زيادة في مخزونات الخام الأمريكية بواقع 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 أبريل إلى 429.1 مليون برميل، وفقا لتقرير معهد البترول الأمريكي الصادر يوم الثلاثاء.

على أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الأسبوعية الرسمية لمخزونات الوقود وإنتاج الخام في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

كما عزا متعاملون تراجع الأسعار أيضا لموجة البيع التي شهدتها الأسواق بهدف جني الأرباح بعد ارتفاع النفط أمس الثلاثاء، لكن محللين عديدين قالوا إن فترة تخمة المعروض، التي بدأت في 2014 انتهت الآن بسبب تعطل إمدادات وكذلك قوة الطلب.

وارتفعت أسعار النفط في الفترة الماضية بفعل تخفيضات الإنتاج، التي قادتها منظمة "أوبك"، والتي بدأت في 2017 بهدف دعم السوق، إضافة إلى تأثير الاضطرابات السياسية على إمدادات من الشرق الوسط وفنزويلا وإفريقيا.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي