بدلا من دبي.. طهران تختار الدوحة محفظة لها

كشف مسؤول رفيع في البنك المركزي الإيراني عن توجه المصارف الإيرانية إلى قطر لفتح حسابات لها في المصارف القطرية، بهدف تنفيذ حوالات بعملات أجنبية عبر هذه الحسابات.

وأوضح المسؤول الإيراني في حديث خاص لوكالة "فارس" للأنباء أن المصارف الإيرانية تحولت عن إمارة دبي فيما يتعلق بالحوالات الأجنبية، وذلك في ظل القيود والحظر المفروض في الإمارات.

وتوقع المسؤول أن تشهد العلاقات البنكية بين مصارف إيران وقطر، لاسيما في مجال الحوالات، تطورا بعد مواجهة المصارف الإيرانية عقبات في تنفيذ حوالات عبر دبي، مشيرا إلى أن مصرفي "ملي" و"بارسيان" قد افتتحا بالفعل حسابات في البنك المركزي القطري.

وفي معرض رده على استفسار حول فرص قطر بأن تصبح قطبا للحوالات الأجنبية بالنسبة لإيران، بدلا عن دبي، أكد أن البنك المركزي الإيراني يسعى لتحقيق ذلك.

المصدر: "فارس"

فريد غايرلي