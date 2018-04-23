عمان تطرح مناقصة لمد أنبوب لضخ الغاز من إيران

تطرح سلطنة عمان الشهر القادم مناقصة لمشروع مد أنبوب لضخ الغاز الطبيعي من إيران إلى السلطنة، الذي من المتوقع إنجازه في عام 2020.

وقال وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي، إن سلطنة عمان تعتزم طرح مناقصة الشهر المقبل لمد أنبوب عبر قاع البحر بين مدينة صحار العمانية وإيران لضخ الغاز الإيراني من خلاله.

وأفاد الرمحي بإكتمال الأعمال المتعلقة بالمسوحات الاستقصائية لقاع البحر، وتصميم الخط البحري وملحقاته ومحطة الضغط.

وأضاف الوزير: "نضع اللمسات الأخيرة على المناقصة لبدء عملية الإنشاء، مع وجود بعض الإجراءات الرسمية، وبعدها ستكون السلطنة مستعدة لتلقي العروض الشهر القادم. هناك ثماني شركات عالمية عبرت عن رغبتها في الانضمام للمشاركة في بناء خط الغاز البحري".

وبين الوزير أن هذا الأنبوب لن يكون عميقا، ويعتبر صغيرا بالمقارنة مع خطوط الأنابيب الأخرى في المنطقة، مشيرا إلى أن طاقة هذا الأنبوب من المخطط أن تبلغ مليار قدم مكعب يوميا، أي ما يعادل قرابة 28 مليون متر مكعب في اليوم.

وكانت إيران وسلطنة عمان قد اتفقتا في آب 2016 على تغيير مسار وتصميم هذا الأنبوب بحيث لا يمر عبر المياه الإقليمية الإماراتية. ومن المقرر أن تقوم سلطنة عمان بإعادة تصدير الغاز الإيراني، بعد تكثيفه في مجمع الغاز الطبيعي المسال.

المصدر: "فارس"

فريد غايرلي