ماكرون يدعو ترامب إلى إعفاء أوروبا من رسوم المعادن

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى إعفاء أوروبا بصورة نهائية من الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم، مشددا على العلاقات الجيدة بين الطرفين.

وقال ماكرون في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز مساء الأحد عشية بدئه زيارة دولة لواشنطن: "آمل أن يقرر إعفاء الاتحاد الأوروبي، نحن لا ندخل في حرب تجارية مع حلفائنا".

وأضاف ماكرون: "ترامب قال إن الإعفاءات سارية حتى الأول من مايو، لنرى ما سيقرره، ما هي أولوياتكم؟ هذا كل ما أقوله".

وتابع "إن خضت حربا ضد الجميع، خضت حربا تجارية ضد الصين، وحربا تجارية ضد أوروبا، وحربا في سوريا، وحربا ضد إيران، لا بد من الإقرار بأن ذلك لا يأتي بنتيجة.. نحن حلفاء".

إقرأ المزيد

وكان ترامب قد أعلن في 8 مارس فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم، لكنه أعفى منها بشكل مؤقت كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

وأقر الإعفاء لقاء مطالبة دول الاتحاد الـ28 بفتح أسواقها بشكل أكبر أمام الولايات المتحدة، وتجري محادثات حاليا بهذا الشأن.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها مسؤول فرنسي الجانب الأمريكي لاتخاذ قرار نهائي بشأن الرسوم الجمركية، حيث حض وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير يوم الجمعة الماضي واشنطن على رفع الرسوم الجمركية عن واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي بصورة نهائية.

وقال متحدثا على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي "لن نكتفي بإعفاء مؤقت"، مضيفا "لا يمكن لزيادة الرسوم الجمركية أن تبقى سيفا مسلطا فوق العلاقات التجارية مع الدول".

يشار إلى أن ماكرون يغادر صباح الاثنين في زيارة دولة للولايات المتحدة تستمر ثلاثة أيام، وعلى رأس جدول أعماله الاتفاق النووي الإيراني، والخلاف التجاري بين الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة.

المصدر: "أ ف ب"

فريد غايرلي