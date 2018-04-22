ماكرون: بوتين رئيس قوي لكن يجب ألا تكون ضعيفا معه

اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس قوي يسعى لتكون دولته عظيمة، لكن يجب عدم إبداء الضعف خلال التعامل معه.

وقال ماكرون، خلال مقابلة مع قناة "Fox News" الأمريكية، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول موقفه من بوتين: "أعتقد أنه رجل قوي جدا، وهو رئيس قوي، يسعى لأن تكون روسيا دولة عظيمة، والناس فخورون بسياسته".

وأعرب ماكرون في الوقت ذاته عن رأيه أن بوتين "قاس جدا في تعامله مع الأقليات ومنافسيه"، مضيفا: "ولديه فكرته للديمقراطية التي لا تتناسب مع موقفي".

.@EmmanuelMacron on Russian President Putin: I think he’s very strong man, he’s a strong president. He wants a great Russia. People are proud with his policy. He is extremely tough with minorities and his opponents with an idea of democracy, which is not mine. — FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) 22 апреля 2018 г.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه أجرى "محادثات ممتازة" مع نظيره الروسي خلال زيارة بوتين إلى فرنسا أوائل يناير الماضي، على الرغم من وجود اختلافات كبيرة في مواقفهما من بعض القضايا.

وتابع ماكرون: "إنه قوي وشاطر، لكن عليك ألا تكون ساذجا، إنه مهوس بالتدخل في ديمقراطياتنا، ولهذا السبب أعتقد أن علينا ألا نكون ضعفاء خلال التعامل معه وعندما تبدي أي ضعف سيستفيد هو من ذلك".

.@EmmanuelMacron on Russian President Putin: He’s strong and smart. But don’t be naïve. He’s obsessed by interferences in our democracies. That’s why I do believe that we should never be weak with President Putin. When you are weak, he uses it. — FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) 22 апреля 2018 г.

المصدر: Fox News

رفعت سليمان