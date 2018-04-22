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ماكرون: بوتين رئيس قوي لكن يجب ألا تكون ضعيفا معه

أخبار روسيا

ماكرون: بوتين رئيس قوي لكن يجب ألا تكون ضعيفا معه
Reuters
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال لقاء بينهما على هامش قمة G20 في هامبورغ 17 يوليو 2017
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اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس قوي يسعى لتكون دولته عظيمة، لكن يجب عدم إبداء الضعف خلال التعامل معه.

وقال ماكرون، خلال مقابلة مع قناة "Fox News" الأمريكية، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول موقفه من بوتين: "أعتقد أنه رجل قوي جدا، وهو رئيس قوي، يسعى لأن تكون روسيا دولة عظيمة، والناس فخورون بسياسته".

وأعرب ماكرون في الوقت ذاته عن رأيه أن بوتين "قاس جدا في تعامله مع الأقليات ومنافسيه"، مضيفا: "ولديه فكرته للديمقراطية التي لا تتناسب مع موقفي".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه أجرى "محادثات ممتازة" مع نظيره الروسي خلال زيارة بوتين إلى فرنسا أوائل يناير الماضي، على الرغم من وجود اختلافات كبيرة في مواقفهما من بعض القضايا.

وتابع ماكرون: "إنه قوي وشاطر، لكن عليك ألا تكون ساذجا، إنه مهوس بالتدخل في ديمقراطياتنا، ولهذا السبب أعتقد أن علينا ألا نكون ضعفاء خلال التعامل معه وعندما تبدي أي ضعف سيستفيد هو من ذلك".

المصدر: Fox News

رفعت سليمان

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