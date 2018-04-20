دمشق تعرض فرصا استثمارية على الشركات الروسية في القرم

قال وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل اليوم الجمعة، إن دمشق ستعرض في إطار منتدى يالطا الاقتصادي خريطة الاستثمار لإعادة بناء سوريا والمشاريع ذات الأولوية.

وقال الخليل للصحفيين، على هامش المنتدى: "أجرينا عددا كبيرا من اللقاءات الهامة مع رجال الأعمال وممثلي الحكومة والمسؤولين الروس الآخرين، ما يساعدنا على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفي إطار المنتدى، نحن سنعرض التسهيلات التي تقدمها سوريا لتشجيع المستثمرين الأجانب".

إقرأ المزيد

وشدد الوزير على أنه سيتم عرض "خريطة الاستثمار للشركات الروسية"، موضحا أنه "سيتم الإعلان أيضا عن المشاريع ذات الأولوية الرئيسية التي ستنفذ في المستقبل القريب والتي ندعو أصدقاءنا الروس للمشاركة فيها".

وأضاف أن الوفد السوري إلى المنتدى يضم بالإضافة إلى الوزراء، أكثر من 80 رجل أعمال يمثلون مختلف قطاعات الاقتصاد السوري.

ويعتبر منتدى يالطا الاقتصادي الدولي، حدثا دوليا ينعقد كل عام في شبه جزيرة القرم، لمناقشة القضايا الاقتصادية والأعمال التجارية، وتنظم هذا اللقاء الاقتصادي، الذي يجري العام الجاري ما بين 19 -21 أبريل الجاري، حكومة القرم وصندوق منتدى يالطا الاقتصادي، بدعم من الإدارة الرئاسية الروسية.

المصدر: "سبوتنيك"

فريد غايرلي