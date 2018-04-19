العراق يريد شراء "سامير" المغربية

تقدم العراق بعرض للاستحواذ على مصفاة "سامير"، وهي مصفاة النفط الوحيدة في المغرب، والتي توقفت عن العمل منذ أكثر من سنتين ونصف السنة، بسبب مشاكل مالية أدت إلى إفلاسها.

وتحدثت السلطات العراقية، حسبما نقلته وسائل إعلام مغربية، عن قرب التوصل إلى اتفاق مع المغرب من أجل إعادة الإنتاج في المصفاة، لكن بصرف أقل قدر ممكن من الأموال على تسوية ديون المصفاة، الواقعة في مدينة المحمدية شمالي المملكة.

وذكر موقع "ميديا 24" أن العراق يرغب في زيادة إنتاجه من النفط ومشتقاته، حيث يخطط لتصفية 200 ألف برميل يوميا من النفط الخام، حيث ينوي تصدير المشتقات النفطية إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

إضافة للعرض العراقي، الذي ينتظر موافقة السلطات المغربية عليه، تقدمت مجموعة "العتيبة" الإماراتية بعرض منافس، لكن العرض العراقي تضمن سداد ديون المصفاة، وإحياء النشاط الصناعي للمصفاة المتوقفة عن العمل، ما لاقى ترحيبا في أوساط الأعمال المغربية.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي