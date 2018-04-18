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إيران تتحول إلى عملة جديدة في تعاملاتها الرسمية

مال وأعمال

إيران تتحول إلى عملة جديدة في تعاملاتها الرسمية
Reuters
إيران تتحول إلى عملة جديدة في تعاملاتها الرسمية
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أوعزت الحكومة الإيرانية لجميع الجهات الرسمية بالتعامل باليورو بدل الدولار في المعاملات الرسمية، واعتماد العملة الأوروبية في إعداد التقارير ونشر الإحصائيات والمعلومات المالية.

واتخذ القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإدارة أسعار الصرف ودعم العملة الإيرانية الآخذة في التراجع.

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وجاء ذلك بعدما انخفض سعر العملة الإيرانية أمام الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد، ما دفع الحكومة للتدخل واتخاذ إجراءات من ضمنها توحيد سعر صرف الدولار عند 4200 تومان.

كما حدد حجم العملة الصعبة، التي يسمح للمواطنين الإيرانيين بحيازتها، بـ 10 آلاف يورو، أو ما يعادلها من العملة الصعبة كحد أقصى.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

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