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صعود الروبل مع تراجع واشنطن عن فرض عقوبات جديدة ضد موسكو

مال وأعمال

صعود الروبل مع تراجع واشنطن عن فرض عقوبات جديدة ضد موسكو
Sputnik
الروبل يصعد مع تراجع واشنطن عن فرض عقوبات جديدة ضد موسكو
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ارتفع سعر صرف العملة الروسية اليوم الأربعاء أمام الدولار واليورو بعد ورود أنباء بأن الولايات المتحدة لا تعتزم في المستقبل القريب فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

وبحلول الساعة 07:49 بتوقيت غرينيتش، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 21 كوبيك إلى 61.35 روبل، فيما تراجع اليورو بواقع 27 كوبيك إلى 75.86 روبل.

وجاء الارتفاع بعدما تسلمت سفارة روسيا لدى واشنطن اليوم رسالة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفيد بأن واشنطن لا تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

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وكانت العملة الروسية قد تراجعت من 58 روبلا للدولار إلى أكثر من 63، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية ضد روسيا مطلع أبريل الجاري.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي

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