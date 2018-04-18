ترامب يخطر موسكو خطيا بأنه لا يريد فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

تسلمت سفارة روسيا الاتحادية لدى واشنطن اليوم الأربعاء رسالة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفيد بأن واشنطن لا تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

ويأتي ذلك بعدما صرحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الأحد الماضي، بأن واشنطن تعتزم فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا بسبب "دعمها للرئيس السوري بشار الأسد في استخدامه المزعوم للأسلحة الكيميائية في سوريا".

لكن مسؤولا أمريكيا رفيع المستوى قال أمس الثلاثاء إن هايلي لم تكن على علم بأن الإدارة الأمريكية قد غيرت موقفها في ما يتعلق بعقوبات جديدة ضد روسيا.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الأمريكي قوله، إن الرئيس دونالد ترامب أرجأ فرض عقوبات جديدة على روسيا ومن غير المرجح أن يوافق على فرضها ما لم تشن موسكو "هجوما إلكترونيا جديدا أو عملا استفزازيا" يستهدف الولايات المتحدة على حد تعبيره.

وفور ورود هذه الأنباء، ارتفع سعر صرف العملة الروسية في بورصة موسكو، وبلغ بحلول الساعة 08:42 بتوقيت غرينيتش 61.47 روبل للدولار.

كذلك صعد مؤشرا بورصة موسكو مع انحسار التوترات الجيوسياسية، وصعد مؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.67% إلى 2227.84 نقطة، فيما ارتفع مؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.70% إلى 1140.54 نقطة.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت مطلع شهر أبريل الجاري عقوبات اقتصادية ضد روسيا شملت 24 شخصية و14 مؤسسة وشركة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي