 
مباشر

سهم "روسال" يقفز مع ارتفاع أسعار الألومنيوم

مال وأعمال

سهم
Sputnik
سهم "روسال" يقفز مع ارتفاع أسعار الألومنيوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k4e9

قفز سعر سهم عملاق الألومنيوم الروسي "روسال" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو 9%، مدعوما بارتفاع أسعار الألومنيوم في الأسواق، وإقبال المستثمرين على أسهم الشركة الروسية.

وصعدت أسهم الشركة في بورصة موسكو بحلول الساعة 09:52 بتوقيت غرينيتش بنسبة 7.46%، بعد أن كانت قد انخفضت خلال الجلسة السابقة بنسبة 9.4% إلى 21.7 روبل.

أما في بورصة هونغ كونغ، أنهى سهم "روسال" التعاملات على ارتفاع نسبته 8.45%.

وتزامن ذلك مع ارتفاع سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية بنسبة 4.99% إلى 2399 دولار للطن الواحد.

إقرأ المزيد
مبنى الحكومة الروسية في موسكو الحكومة الروسية تدرس آلية دعم الشركات المتضررة من العقوبات الأمريكية

وكانت أسهم "روسال" قد هوت بعد إدراجها ورجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، الذي يملك 48.13% من أسهمها، ضمن قائمة العقوبات الأمريكية.

كذلك انتعشت أسهم شركات أخرى يسيطر عليها ديريباسكا خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سهم مجموعة "En+" بنسبة 1.31%، فيما ارتفع سهم شركة "نوريلسك نيكل"، التي تمتلك "روسال" ثلثها، بنسبة 3.04%.

وعلى صعيد التداولات، صعد مؤشرا بورصة موسكو، حيث ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.52% إلى 2176.20 نقطة، فيما ارتفع مؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 2.67% إلى 1114.11 نقطة.

المصدر: "نوفوستي"                                                      

فريد غايرلي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة