سهم "روسال" يقفز مع ارتفاع أسعار الألومنيوم

قفز سعر سهم عملاق الألومنيوم الروسي "روسال" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو 9%، مدعوما بارتفاع أسعار الألومنيوم في الأسواق، وإقبال المستثمرين على أسهم الشركة الروسية.

وصعدت أسهم الشركة في بورصة موسكو بحلول الساعة 09:52 بتوقيت غرينيتش بنسبة 7.46%، بعد أن كانت قد انخفضت خلال الجلسة السابقة بنسبة 9.4% إلى 21.7 روبل.

أما في بورصة هونغ كونغ، أنهى سهم "روسال" التعاملات على ارتفاع نسبته 8.45%.

وتزامن ذلك مع ارتفاع سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية بنسبة 4.99% إلى 2399 دولار للطن الواحد.

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وكانت أسهم "روسال" قد هوت بعد إدراجها ورجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، الذي يملك 48.13% من أسهمها، ضمن قائمة العقوبات الأمريكية.

كذلك انتعشت أسهم شركات أخرى يسيطر عليها ديريباسكا خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سهم مجموعة "En+" بنسبة 1.31%، فيما ارتفع سهم شركة "نوريلسك نيكل"، التي تمتلك "روسال" ثلثها، بنسبة 3.04%.

وعلى صعيد التداولات، صعد مؤشرا بورصة موسكو، حيث ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.52% إلى 2176.20 نقطة، فيما ارتفع مؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 2.67% إلى 1114.11 نقطة.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي