الحكومة الروسية تدرس آلية دعم الشركات المتضررة من العقوبات الأمريكية

تعتزم الحكومة الروسية تقديم الدعم للشركات الروسية المتضررة من العقوبات الأمريكية، وذلك وفقا لما صرح به اليوم الاثنين نائب رئيس الحكومة الروسي أركادي دفوركوفيتش لقناة روسيا 24.

وقال دفوركوفيتش: "تناقش الحكومة الروسية مع الشركات المتضررة من العقوبات الأمريكية آلية الدعم الحكومي اللازم تقديمه لها، وفي حالة الضرورة سنقدم الدعم المالي لهذه الشركات، من أجل أن تحافظ على استقرار عملها".

وأضاف: "نجري مناقشات يومية مع هذه الشركات من أجل الوصول إلى حلول إيجابية، والأولوية الآن لاستقرار العمل في هذه الشركات حيث يعمل عشرات، لا بل مئات الألوف من الموظفين. المهم الآن أن نضمن لهم عملا هادئا".

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وأشار المسؤول الروسي أن النتائج القانونية والاقتصادية للعقوبات الأخيرة ليست واضحة بشكل كامل الآن، مؤكدا أن الخبراء والمختصين الحكوميين يقومون بدراسة الوضع.

ويأتي ذلك بعدما تكبدت شركات ورجال أعمال روس خسائر على خلفية إدراجهم في قائمة العقوبات الأمريكية، منهم أوليغ ديريباسكا، الذي يملك حصة نسبتها 48.13% في شركة الألومنيوم الروسية "روسال"، والتي سجلت أسعار أسهمها اليوم الاثنين انخفاضا تاريخيا في بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية وصل إلى 20%.

المصدر: "نوفوستي"