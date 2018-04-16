الحكومة الروسية: ردنا على العقوبات الأمريكية لن يلحق الضرر باقتصادنا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش اليوم الاثنين، إن إجراءات موسكو الجوابية على العقوبات الأمريكية الأخيرة لن تضر بالاقتصاد الروسي.

وأضاف دفوركوفيتش: "سنتخذ الإجراءات التي تتوافق مع مصالحنا الخاصة، لن نقوم بالإضرار بأنفسنا، ولن نقرر أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بإنتاجنا وقدراتنا التنافسية".

كما أشار إلى أن الحكومة تدرس تداعيات الإجراءات الجوابية على قطاعات معينة من الاقتصاد الوطني، مؤكدا وجود قطاعات حساسة، وهي تلك التي تستورد روسيا فيها المنتجات، مثل البرمجيات.

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وبين المسؤول الروسي أن الحكومة أعدت مشروع قانون عقوبات جوابية على العقوبات الأمريكية الأخيرة. وسيناقش النواب الروس اليوم الاثنين في اجتماع استثنائي إقرار هذا القانون.

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كما تطرق دفوركوفيتش في تصريحه الذي أدلى به لقناة "روسيا 24" إلى انخفاض سعر صرف العملة الروسية بعيد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن قائمة العقوبات الجديدة، فأوضح أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الروبل من 58-59 إلى 63-64 لا يعتبر شيئا مفاجئا، فقد كان ذلك أمرا متوقعا. وأعرب عن ثقته باستقرار الروبل مستقبلا، وعدم حدوث قفزات حادة في سعر صرفه.

المصدر: وكالات