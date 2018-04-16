خبير يكشف عن مميزات السائح الروسي في مصر

قال المرشد السياحي رؤوف حلمي، الخبير المتخصص في السياحة الروسية، إن السائح الروسي له العديد من المميزات فهو: "راض دوما، ولا يثير مشاكل ولا يحب الشكوى".

وأضاف حلمي، في حواره ببرنامج "صباح دريم" المذاع على قناة "دريم"، أن "السائح الروسي مرن، على عكس العديد من الجنسيات الأخرى التي لها متطلبات متعددة ولا تشعر بالرضى بسهولة".

وتابع: "الشخص لا يشعر بقيمة الشيء إلا عندما يفقده، والسياحة الروسية عندما اختفت لمدة 3 سنوات شعرنا بقيمتها، السائح الروسي لم يكن يهتم بما يحدث ولا يخاف من زيارة مصر على عكس سياح كثر".

المصدر: "مواقع مصرية"