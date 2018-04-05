مقصية رونالدو تهبط بأسهم يوفنتوس

هبط سهم نادي يوفنتوس إلى أدنى مستوى له في 8 أشهر بعد هزيمته (3-0) على يد ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي شهدت هدفا رائعا لكريستيانو رونالدو.

وتظهر بيانات وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية أن سهم يوفنتوس أنهى تعاملات أمس الأربعاء منخفضا بنسبة 5.66%، إلى 0.62 يورو، مسجلا أدنى مستوى له منذ أغسطس الماضي.

وبذلك يكون قد تراجع سهم النادي، الذي تديره عائلة أغنيلي منذ أكثر من 90 عاما، بنحو 18% منذ بداية العام، ليكون أكبر الخاسرين على مؤشر ستوكس أوروبا لكرة القدم، المؤلف من 22 عضوا.

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وخلال المباراة سجل النجم البرتغالي رونالدو هدفين، أجملهما الهدف الثاني الذي نفذه بضربة خلفية مزدوجة جميلة، وأثار الهدف موجة من الإعجاب في عالم كرة القدم.

وبعد الخسارة أمام ريال مدريد، تبقى لدى يوفنتوس فرصة ضئيلة للوصول إلى الدور قبل النهائي، الذي كان من شأنه أن يضمن للنادي مكافأة إضافية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تبلغ على الأقل 7.5 مليون يورو، وفقا لموقع النادي الرسمي.

المصدر: "بلومبرغ"

فريد غايرلي