رونالدو يسجل رقما قياسيا جديدا بعد "ملحمة" يوفنتوس

واصل النجم البرتغالي هوايته في تحطيم الأرقام القياسية خلال لقاء ريال مدريد ومضيفه يوفنتوس (3-0)، الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وأحرز كريستيانو رونالدو هدفين رائعين في هذه المواجهة، ليصبح الدون أول لاعب يسجل في 10 مباريات متتالية في دوري الأبطال، ويتجاوز بذلك المهاجم الهولندي المعتزل رود فان نيستلروي، الذي سجل 12 هدفا في 9 مباريات متتالية، مقابل 16 هدفا للبرتغالي خلال هذه السلسلة من 10 مباريات.

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ومن جهة أخرى، عزز رونالدو "صاروخ ماديرا" تربعه على عرش صدارة هدافي النسخة الحالية للتشامبيونز ليغ برصيد 14 هدفا، ورفع رصيده كهداف تاريخي للبطولة برصيد 120 هدفا، منها 59 هدفا، في الأدوار الإقصائية، ليكون أكثر لاعب يسجل في هذه الأدوار أيضا.

المصدر: RT

نايف الكوردي