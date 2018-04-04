تفاصيل أكبر اكتشاف نفطي في البحرين

أعلنت البحرين اليوم الأربعاء تفاصيل جديدة عن حقل طاقة ضخم اكتشفته مؤخرا يعد أكبر اكتشاف منذ عام 1932، ومن شأن هذا الاكتشاف أن يدخل اقتصاد المملكة مرحلة جديدة من التطور.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم في المنامة، كشف وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة تفاصيل عن الحقل الجديد.

وقال الوزير إن كميات النفط الخفيف والغاز المصاحب، التي اكتشفت تتجاوز 80 مليار برميل، مشيرا إلى أن المسح الجيولوجي أسفر عن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في الطبقات العميقة من حقل البحرين تقدر بـ ما بين 10 إلى 20 تريليون قدم مكعب.

وأكد أن فريق الاستكشاف في الهيئة الوطنية للنفط والغاز يبذل حاليا جهودا مضاعفة لتشغيل الحقل المكتشف خلال 5 سنوات، كما يجري العمل على دراسة الجدوائية الاقتصادية لهذا الاكتشاف.

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وأضاف أن الاكتشاف النفطي يقع في منطقة خليج البحرين الواقعة في المنطقة الغربية من حدود مملكة البحرين وبمساحة تقدر بـ2000 كيلو متر مربع.

ولفت أن هذا الاكتشاف جاء بعد حفر شركة "بابكو" بئرا في النصف الثاني من العام الماضي، والذي يعد الأول من نوعه عالميا، من حيث استخدام تقنية الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي متعدد المراحل في المناطق البحرية.

كذلك أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "هيليبرترون" الأمريكية للتحضير لعمليات حفر آبار إنتاجية في الحقل الجديد.

المصدر: "بنا"

فريد غايرلي