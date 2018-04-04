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البحرين تكشف عن حجم اكتشافاتها من النفط والغاز في حقلها الجديد

مال وأعمال

البحرين تكشف عن حجم اكتشافاتها من النفط والغاز في حقلها الجديد
Reuters
وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة
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كشف وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة عن احتياطات ضخمة من النفط والغاز في حقل بلاده الجديد، في أكبر احتياطي مستكشف منذ 1932.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن احتياطيات الغاز في الحقل المذكور تقدر بين 10 و30 تريليون قدم مكعبة، فيما تقدر احتياطيات النفط فيه بـ80 مليار برميل.

ونقلت صحيفة "الأيام" عن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان البحريني عبد الرحمن بوعلي أن المملكة تتوقع إنتاج 200 ألف برميل يوميا من الحقل، وأن الغاز المستخرج سيكفي لتغطية الطلب المحلي.

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ويأتي ذلك بعدما أعلنت المنامة الأحد الماضي عن اكتشاف أكبر "حقل نفط وغاز في تاريخها"، حيث قال ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إن الحقل الجديد سيساهم في تطوير قدرات البحرين التنافسية، ومواصلتها تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية.

ويذكر أن البحرين تملك حاليا حقلا واحدا للنفط، مع احتياطات من الخام تقدر بمئات ملايين البراميل. وتنتج من حقلها الوحيد 50 ألف برميل يوميا كما أنها تنتج 150 ألف برميل إضافي من حقل أبوسعفة الذي تشترك فيه مع السعودية.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

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