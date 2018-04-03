إسبانيا تلمس في الجزائر طوق نجاة لصناعة سيراميكها

يبحث رئيس الحكومة الإسبانية في الجزائر اليوم العلاقات الثنائية بين مدريد والجزائر، وسبل تسوية أزمة السيراميك الإسباني، الذي تعطل سوقه بفعل القيود التي فرضتها الجزائر على استيراده.

وسيحضر رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي خلال الزيارة، أعمال منتدى رجال أعمال البلدين، والاجتماع الثنائي السابع رفيع المستوى، حسب موقع "بوابة الشروق" الجزائري.

ويأتي الاجتماع في وقت تأثرت فيه صناعة الخزف والسيراميك الإسباني، جراء وقف الجزائر وارداتها من هذه المنتجات، باعتبارها كانت خامس وجهة عالمية للمصدرين الإسبان.

ومارست أوساط صناعة الخزف والسيراميك الإسبانية الضغوط على الجزائر برسائل سلمتها لسفيرة الجزائر لدى مدريد طاوس فروخي لفتح باب الواردات.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر وإسبانيا بلغ في 2016 قرابة 8.3 مليار دولار، شكلت منها صادرات الجزائر إلى إسبانيا 5 مليارات دولار، مقابل واردات بقيمة 3.3 مليار دولار، وفقا لبيانات موقع "ITC Trade".

المصدر: وكالات

فريد غايرلي