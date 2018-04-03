تركيا تدخل عصر الطاقة النووية بمساعدة روسيا

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع بناء أول محطة كهرذرية في تركيا بولاية مرسين جنوبي البلاد.

وقال الرئيس التركي على حسابه في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أمس الاثنين: "غدا سنضع مع صديقي العزيز الرئيس الروسي حجر أساس محطة "أكويو" النووية، التي تعتبر استثمارا ضخما بقيمة 20 مليار دولار، وخطوة هامة من أجل تركيا ومستقبل علاقاتها مع روسيا".

Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye’nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerini atacağız. #NükleerEnerjiGüçlüTürkiye — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) April 2, 2018

ويأتي التدشين، بعدما منحت تركيا الاثنين شركة "روس آتوم" الحكومية الروسية رخصة بناء محطة "أكويو"، والتي من المخطط الانتهاء من بنائها في عام 2023.

ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في تركيا، ويتضمن بناء 4 مفاعلات تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منها 1200 ميغاواط. وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 20 مليار دولار.

إقرأ المزيد

وحصل المشروع، حسبما أعلنه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، على صفقة مشروع الاستثمار الاستراتيجي. وستتيح هذه الصفقة للمشروع خفض تكلفة البناء.

يشار إلى أن محطة "أكويو" ستسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وإيجاد فرص عمل جديدة، كما ستوفر على أنقرة استيراد غاز طبيعي خلال السنوات العشر القادمة بقيمة 14 مليار دولار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي