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تفعيل خط ملاحي بحري بين السعودية والعراق

مال وأعمال

تفعيل خط ملاحي بحري بين السعودية والعراق
Reuters Essam Al Sudani
ميناء أم قصر العراقي (صورة أرشيفية)
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فعَّل ميناء "الملك عبدالعزيز" بالدمام خطا ملاحيا بحريا مباشرا يربطه بميناء "أم قصر" العراقي، يهدف إلى تكثيف التبادل التجاري بين السعودية والعراق خلال الفترة القادمة.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن هذه الخطوة تأتي "تماشيا مع مبادرة اللجنة المشتركة بين البلدين التي عقدت في أغسطس الماضي تشجيعا للتبادل الاقتصادي، وترسيخا لسعي الموانئ بالتماشي مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز التجارة البينية بين البلدين".

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وأشارت الصحيفة إلى أن الرحلات الملاحية بين الميناءين، بدأت فعليا مطلع شهر مارس الماضي، مؤكدة أن إدارة "الملك عبدالعزيز" تبحث تطوير هذا الخط بالتنسيق مع عدد من شركات الشحن البحري لجعل ميناء الدمام منصة لوجستية لاستقبال السفن العملاقة مع الموانئ المنافسة في المنطقة قبيل إعادة تصديرها للعراق عبر الخط الملاحي المباشر.

المصدر: عكاظ

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