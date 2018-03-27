اتفاقية بين العراق والسعودية لتعزيز النقل الجوي

وقعت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع نظيرتها السعودية بشأن النقل الجوي لتعزيز الملاحة بين البلدين.

وقالت الوزارة العراقية، في بيان نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي وقع الاتفاقية في العاصمة السعودية الرياض، مع نظيره السعودي نبيل العامودي.

وأوضحت الوزارة، أن "الاتفاقية من شأنها تفعيل تسيير الرحلات الجوية للنواقل الوطنية وشركات الطيران الأخرى بين البلدين بشكل أكبر".

وتأتي الاتفاقية، بحسب وزارة النقل العراقية، في إطار انفتاح بغداد مع دول العالم، بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية للبلد، وكذلك تسهيل إجراءات سفر المواطنين من أجل الدراسة والعلاج وبقية المجالات الأخرى.

وكانت بغداد والرياض قد وقعتا مذكرة تفاهم في أكتوبر الماضي، لتسيير رحلات جوية متبادلة بين البلدين، وذلك لأول مرة منذ 25 عاما.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي