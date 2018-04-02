اليابان تزيد حجم مشترياتها من النفط الروسي

ارتفع حجم صادرات النفط الروسي إلى اليابان، خلال شهر شباط الفائت، بأكثر من الضعفين، مقارنة مع شهر يناير من هذا العام، حسبما ما نشرته وكالة "نوفوستي" اليوم الاثنين.

وبالرغم من هذا الارتفاع المسجل في شهر شباط، في مشتريات اليابان من النفط الروسي، إلا أنها بقيت أقل بنحو 25% من مشتريات شباط 2017.

واستوردت اليابان في شباط الماضي، حوالي 6.35 مليون برميل من النفط الروسي، بعد أن كان حجم استيرادها في يناير الفائت قد وصل إلى 2.327 مليون برميل.

ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، فإن حجم النفط الخام الروسي من ماركة "سوكول" المورد إلى اليابان في شباط الفائت قد ارتفع للضعفين ليصل إلى 1.115 مليون طن، مقابل 560 ألف برميل من الخام في يناير السابق.

كما زادت ورادات النفط الخام من ماركة "إيسبو" بنحو 34% لتبلغ 1.775 مليون طن. كذلك ارتفعت ورادات نفط ماركة "ساخلين" بأربعة أضعاف ونصف لتبلغ 1.895 مليون طن في شباط الماضي.

وأضافت الوزارة أن واردات النفط إلى اليابان انخفضت بالعموم إلى 21% في شهر شباط، وأن هذا الانخفاض مستمر للشهر الثالث على التوالي.

المصدر: "نوفوستي"