الحكومة العراقية تقر خطة التنمية الخمسية

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن مجلس الوزراء أقر خطة التنمية الوطنية الخمسية (2018-2022).

وذكر مكتب حيدر العبادي أن الخطة تقوم على محاور رئيسة وهي: الحكم الرشيد، القطاع الخاص، إعادة الإعمار في المحافظات، التخفيف من الفقر.

وتركز الخطة على:

أ- النهوض بالقطاعات الإنتاجية ( الزراعة والصناعة)، التي تحرك بقية القطاعات وصولا إلى معدل نمو اقتصادي مستهدف قدره 7%.

ب - زيادة القدرة الإنتاجية في قطاع النفط الخام إلى (6,5) مليون برميل يوميا.

ج- توفير فرص العمل المستدام وخفض نسبة الفقر والعديد من الفقرات الأخرى.

المصدر: وكالات