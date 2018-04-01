الحكومة العراقية تقر خطة التنمية الخمسية
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أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن مجلس الوزراء أقر خطة التنمية الوطنية الخمسية (2018-2022).
وذكر مكتب حيدر العبادي أن الخطة تقوم على محاور رئيسة وهي: الحكم الرشيد، القطاع الخاص، إعادة الإعمار في المحافظات، التخفيف من الفقر.
وتركز الخطة على:
أ- النهوض بالقطاعات الإنتاجية ( الزراعة والصناعة)، التي تحرك بقية القطاعات وصولا إلى معدل نمو اقتصادي مستهدف قدره 7%.
ب - زيادة القدرة الإنتاجية في قطاع النفط الخام إلى (6,5) مليون برميل يوميا.
ج- توفير فرص العمل المستدام وخفض نسبة الفقر والعديد من الفقرات الأخرى.
المصدر: وكالات
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