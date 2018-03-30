البحرين تضع عينها على الغاز الروسي

صرح علي عبد الله العرادي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني البحريني (البرلمان البحريني)، بأن حكومة بلاده تبحث مع الحكومة الروسية إمكانية تزويد البحرين بالغاز الروسي.

وجاء تصريح العرادي بعد لقاء العمل الذي عقد في مجلس الدوما الروسي أمس الخميس، وجمع نوابا روسا وبحرينيين، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وتهدف زيارة الوفد البحريني إلى روسيا حسب العرادي إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس "الدوما" الروسي والبرلمان البحريني، وتنشيط عمل "مجموعة الصداقة الروسية البحرينية".

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وكان الوفد البحريني قد وصل إلى موسكو الأربعاء 28 مارس الجاري، في زيارة لثلاثة أيام، تلبية لدعوة من مجلس "الدوما" الروسي.

وهذه ليست المرة الأولى الذي يعرب فيها مسؤول بحريني عن اهتمام بلاده بشراء الغاز الروسي، ففي أبريل الماضي كشف وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة عن مفاوضات تجريها بلاده مع شركتي "غازبروم" و"روس نفط" لإمداد بلاده بالغاز الروسي.

وتعمل البحرين حاليا بالتعاون مع شركة كورية جنوبية لتشييد محطة بقيمة 600 مليون دولار لاستقبال الغاز المسال المستورد، والتي تعد الأولى من نوعها في المملكة، ومن المقرر أن تبدأ المحطة عملها مع نهاية 2018.

المصدر: وكالات