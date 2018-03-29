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الوليد بن طلال يتنازل عن جزء من أرباحه بالمملكة القابضة

مال وأعمال

الوليد بن طلال يتنازل عن جزء من أرباحه بالمملكة القابضة
Reuters
الوليد بن طلال
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قرر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال التنازل عن 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) من أرباح أسهمه بشركة "المملكة القابضة"، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها،  لعام 2018.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس إن "مجلس الإدارة أقر توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاة خلال عام 2018 بنسبة 1.25 في المئة (5 في المئة لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم".

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وأضافت الشركة أن ذلك جاء بعد "تنازل رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال (يمتلك 95% من أسهم المملكة القابضة) عن 34 هللة لكل سهم أو ما يعادل مليار و197 مليون ريال سعودي من حصته من التوزيعات النقدية المقترحة لكامل السنة".

يذكر أن الأمير السعودي تواجد مطلع شهر نوفمبر في الريتز كارلتون في إطار حملة لمكافحة الفساد أشرف عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكنه خرج في 27 يناير بموجب "صفقة" لم يكشف عنها.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي 

 

 

 

 

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